السعودية | سفارة المملكة في باريس تحذر مواطنيها من عاصفة شديدة

شكرا لقرائتكم سفارة المملكة في باريس تحذر مواطنيها من عاصفة شديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت السفارة السعودية في فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء الاثنين، ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.

كما دعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.