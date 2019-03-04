شكرا لقرائتكم خبر عن «المكائد» تفشل.. والسعودية تنجح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) بعد الفشل في وقف التعاون الأمريكي مع قوات التحالف في اليمن، وتدمير العلاقات

بعد الفشل في وقف التعاون الأمريكي مع قوات التحالف في اليمن، وتدمير العلاقات السعودية الأمريكية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ؛ لم يبق لـ 14 عضواً في الكونغرس الأمريكي سوى محاولة التسلل للبيوت السعودية وشقّ أسرها. ولكن حتى هذه لم يكن حظهم من النجاح فيها أفضل من سابقتيها، بحسب صحيفة «بيزنس انسايدر». فقد أعلنت شركة قوقل أول أمس أنها لن تزيح تطبيق وزارة الداخلية السعودية «أبشر»، بعدما توصل تحقيق أجرته إلى أنه لا ينطوي على انتهاك أي من الضوابط التي تفرضها قوقل في متجرها (قوقل بلاي). واكتفت شركة أبل بالقول إنها لا تزال تدرس التطبيق المذكور. وانضم إلى مجموعة الـ14 مشرعاً عضوتا الكونغرس المسلمتان المنتخبتان حديثاً إلهان عمر ورشيدة طليب. واغتاظ هؤلاء المنتقدون لأن التطبيق تم تحميله من قبل أكثر من مليون مستخدم.

كانت هذه تفاصيل خبر «المكائد» تفشل.. والسعودية تنجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.