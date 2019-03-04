شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يطلع على إستراتيجية «الثقافة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، العرض المقدم من «وزارة الثقافة» حول الإستراتيجية الوطنية للثقافة، التي استعرضت الوضع الحالي لقطاع الثقافة بشكلٍ عام في المملكة، وأبرز التطلعات من تطور القطاع، وارتباطه الوثيق بتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الركائز الإستراتيجية للوزارة وأدوارها المختلفة، والخطة التنفيذية الأولية لعام 2019.

كما ناقش المجلس، أمس (الأحد)، في اجتماع بقصر اليمامة في الرياض، عددا من الموضوعات الأخرى، ومنها ملف اللجان الإشرافية للتخصيص المتعلقة بقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.