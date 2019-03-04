شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال جائزة عبدالله الفيصل وإنجازات «الشعر العربي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، على سير أعمال جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، التي تضمنت أعداد المشاركات المقدمة، وموعد الإعلان عن القائمة القصيرة لأسماء المرشحين للفوز بالجائزة، كذلك الأسماء المرشحة للجنة التحكيم النهائية للجائزة، وترتيبات حفل تكريم الفائزين بها المقرر في 20 مارس الجاري.

واستعرض خلال ترؤسه اجتماع المجلس السابع، عددا من التقارير عما أنجزته أكاديمية الشعر العربي منذ تأسيسها من مشروعات ومبادرات لخدمة أهدافها في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة.

وقُدم أثناء الاجتماع تقرير عما أنجزته الأكاديمية، تضمن عرضاً لتقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله متناولاً قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وشارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 650 صفحة. وشمل التقرير ما أنجزته الأكاديمية في تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة لإقامة أنشطة لا صفية للطلبة، وتقديم تعليم يختص بالشعر واللغة في ساعات النشاط عبر برامج نوعية وحقائب معدة ومتدرجة بحسب المرحلة التعليمية، بهدف نشر ثقافة الشعر والمعرفة به وتعزيز حضوره، وتعزيز حضور اللغة العربية. وكشف التقرير، أن عدد المعلمين المتدربين لتقديم الحقائب التدريبية في الأندية وصل إلى 237 معلماً، في حين وصل عدد أندية الشعر التي تأسست 196 نادياً في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف، والتحق بعضويتها 2701 طالب وطالبة.

كما اطلع مجلس الأمناء على عرض عن نادي الشعر التابع للأكاديمية، وهو نادٍ لا صفي تحت إشراف وحدة الأنشطة ورعاية الموهوبين في الأكاديمية، ويبلغ عدد المسجلين فيه 823 طالباً وطالبة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيزها ودعمها وتقديمها، ورفع الذوق العام في الكلمة والموسيقى والغناء، ويشمل النادي ثلاثة مسارات رئيسة تتمثل في مسار الموهبة في كتابة الشعر، ومسار الإلقاء الشعري، ومسار الموسيقى. وتخلل الاجتماع عرضاً عن أصبوحات الشعر، التي نظمت أكاديمية الشعر العربي أولاها في مقر جامعة الطائف، دعماً للمواهب المختلفة في الشعر بوصفها مبادرة رائدة في تقديم الفنون المختلفة تحت مظلة الجامعة، بهدف احتضان مواهب الطلاب والطالبات وتوجيهها، وتكوين وعي بأهمية هذه الفنون ورقيها، وغناء الشعر الفصيح فقط.

من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل سفير إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.