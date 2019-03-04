شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة لـ«العمل»: وفروا الفرص للمواطنين وادعموا الشباب ليكونوا مستثمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأهمية توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، والعمل على التطوير والتدريب الوظيفي في كافة الأنشطة ودعم الشباب ليكونوا مستثمرين، بالإضافة لتمويل مشاريعهم، مشيدا بالخطط والمبادرات التي تنفذها التنمية الاجتماعية والدعم المقدم للمستفيدين.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير مشعل بن ماجد بمكتبه أمس (الأحد)، مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي.

واطلع محافظ جدة خلال الاستقبال على عرض يتضمن خطط مكتب وزارة العمل بجدة، وقطاع التنمية لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، كما اطلع على نتائج فرع العمل بجدة في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، بهدف تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على الفرص الوظيفية.

من جهة أخرى، شهد الأمير مشعل بن ماجد فعاليات احتفاء الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، بحضور أمين جدة صالح بن علي التركي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، وعدد من المسؤولين، وذلك بأحد المراكز التجارية.

واطلع على محتويات المعرض المصاحب من أركان تشمل أحدث أدوات السلامة، والوسائل التوعوية، وطرق الوقاية التي تحاكي حماية الطفل من الأخطار، كما دشن حملة «كاشف الدخان أمان لك».