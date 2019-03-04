شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» المتنقل يستعرض الآليات والأسلحة المتطورة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد المقدام (جدة)استقطب المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية، الذي يقام في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، أمس (الأحد) العديد من الزوار من منسوبي الوزارة وذويهم.
واطلع الزوار على رحلة التطوير المشتملة على الرؤية الجديدة والأهداف الاستراتيجية ومحاور التطوير والمبادرات والخطة الزمنية لوزارة الدفاع التي تغطي كافة قطاعات وأفرعها من خلال الركن المخصص لبرنامج تطوير الوزارة.
ووجد الزوار بكل فئاتهم العمرية الفرصة للتعرف على الآليات والأسلحة والمعدات بكل أنواعها وتجهيزاتها المتطورة مدعمة بالعروض والشروح العسكرية التي يقدمها الضباط والأفراد عن الأسلحة وأبرز مميزاتها واستخداماتها، كما جرى منح الزوار الفرصة بالتقاط الصور التذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتميز المعرض بتقديم هدايا وجوائز قيمة عن طريق إقامة مسابقة يومية نالت استحسان الزوار.
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