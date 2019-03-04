شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة مكة» تحتضن أول «هاكاثون» طبي بحثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، فعاليات أول «هاكاثون» طبي بحثي في مكة المكرمة خلال الفترة من 21 - 23 مارس القادم، ويشرف عليه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام بن محمد كعكي أن «الهاكاثون» عبارة عن تجمع أشخاص ذوي التخصصات العلمية المختلفة والخبرات المتنوعة لحل مشكلة أو اختراع وابتكار أفكار وأجهزة أو خدمات جديدة تقدم في صيغتها النهائية كأنموذج تجاري، مؤكدا أن غرفة مكة تفخر وتعتز باحتضان «هاكاثون» مكة الطبي البحثي للمرة الأولى في مكة المكرمة.

وأفاد بأنه جرى تسجيل أكثر من 90 مختصا في الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الطبية والصيدلة والحاسب الآلي ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والتمريض والصحة العامة، خلال الساعات الثلاث الأولى لفتح باب التقدم، متوقعا إقبال مزيد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب والموظفين خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه، أبان رئيس مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى الدكتور خالد أبو الشامات، أن فعاليات «هاكاثون» مكة الطبي البحثي الأول ستشهد سلسلة من المحاضرات والندوات التي تساعد المشاركين على تطوير أفكارهم ومقترحاتهم، إضافة إلى تكوين فرق عمل لا يزيد كل منها عن خمسة إلى ستة أشخاص بحيث يعمل كل فريق على تطوير فكرة ما وفق مبادئ وأسس البحث العلمي مع التركيز على المنظور الاقتصادي وكيفية جني أرباح من هذا المشروع إلى جانب مواءمة الفكرة لرؤية المملكة 2030.