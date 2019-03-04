شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: افتتاح ملتقى «الموهبة والإبداع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أمس (الأحد)، فعاليات ملتقى الموهبة والإبداع السادس، بالنيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وشهدت الفعاليات تتويج الطلبة الفائزين في مسابقة الابتكارات، التي جاءت نتائجها على النحو التالي: في المركز الأول الطالبة بشائر عيضة النهدي، والمركز الثاني الطالب فيصل يوسف الشهري، والمركز الثالث الطالب عبدالرحمن سالم الحربي، كما توجت الطالبات الفائزات في مسابقة الملكية الفكرية «البرمجيات»، حيث حصلت على المركز الأول هند جمال طيب، والمركز الثاني أنوار عبدالله الزهراني، والمركز الثالث أمل أحمد بالبيد.

وأفادت المشرفة على مركز الموهبة والإبداع، الدكتورة فاتن البريكان، أن الملتقى في نسخته السادسة احتوى على فعاليات وورش عمل ودورات تدريبية، شملت 16 فعالية تقدم خلال يومي الملتقى.