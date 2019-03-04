شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتحسين المشهد الحضاري على طريق الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حققت المبادرة التطوعية المشتركة لتحسين المشهد الحضاري ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين، التي أطلقتها أمانة محافظة جدة، نجاحا في أسبوعها الثاني على التوالي، إذ تتضمن تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي، وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران.

وتشمل المبادرة تنفيذ أعمال دهان لسور قطار الحرمين، إضافة لأعمال فنية كالرسم والخط العربي على بعض الجدران تجميلا للمنظر العام.

وحددت الأمانة جدولا زمنيا للانتهاء من أعمال المبادرة في الجزء المستهدف وذلك بمعدل ثلاثة أيام عمل في الأسبوع «الأربعاء والخميس والجمعة» تنفذ خلال سبعة أسابيع متواصلة، فيما ستكون المشاركة متاحة للمتطوعين.