شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ورقة في ملتقى أبحاث الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الملتقى التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة، وذلك خلال يومي 29 - 30 جمادى الآخرة الجاري.

ويُشرف حفل الافتتاح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويستعرض الباحثون والباحثات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الملتقى أحدث الدراسات العلمية المتخصصة في مجال الحج والعمرة والزيارة.

وأوضح عميد المعهد الدكتور سامي برهمين أن الملتقى الذي يعقد دوريا كل عام بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، بناء على الخبرات العلمية المتراكمة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وبقية الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، لافتا إلى أنه سيتم استعراض أبرز وأهم الأوراق المقدمة، والرفع بالتوصيات لتبنيها من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الوزارات والجهات الخدماتية بما يتوافق مع رؤية 2030 للتيسير على قاصدي بيت الله الحرام، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتفعيل دور القطاع الخاص في ذلك.

بدوره، أفاد وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور مازن الشمراني بأن الملتقى سيتناول 6 جلسات في مختلف المجالات العلمية الإدارية، والهندسية، والبيئية، والصحية، والتقنية المعلوماتية، والإعلامية، وعددا من العروض والملصقات العلمية، مؤكدا أن أبرز معالم الدورة الجديدة هي تقديم 220 ملخصا علميا، حيث يعد العدد الأكبر في تلقي الملخصات بمختلف المجالات.

وأشار الشمراني، وهو عضو اللجنة العلمية للملتقى، إلى قبول 50 ورقة علمية محكمة، و40 ورقة عمل ستعرض في جلسات الملتقى، وتندرج الجلستان الأولى والثانية تحت الدراسات الإنسانية والإعلامية، والدراسات البيئية والصحية، أما الجلسة العلمية الثالثة فتندرج تحت المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن، فيما ستناقش الجلسة الخامسة العمران والهندسة، وتخصص الجلسة العلمية الأخيرة للتقنيات وتطبيقاتها.