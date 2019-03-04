شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفضاء يبحث مع مسؤول بريطاني موضوعات مشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz- بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس (الأحد)، مع رئيس المستشارين العلميين في وزارة الأعمال والتجارة والطاقة وإستراتيجية الصناعة البريطاني البروفيسور جون لاوهيد، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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