السعودية التاسعة عالميا في مؤشر القوة والتقدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قفزت السعودية من المرتبة 14 إلى المرتبة التاسعة في مؤشر التقدم الصادر من U.S. News & World Report ، وحافظت على مرتبتها التاسعة في مؤشر أقوى دول العالم ، حيث عرف الموقع أقوى الدول بكونها الدول التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار، وتشغل صناع السياسة وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية، ويجري تعقب سياساتها الخارجية والميزانيات العسكرية، وأنها عندما تتعهد، يثق بعض أفراد المجتمع الدولي على الأقل في أنها ستفي بتعهداتها.

وجاء تقدم السعودية بناء على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

المؤشر

تستند تصنيفات أقوى البلدان لعام 2019 إلى دراسة استقصائية طلبت من أكثر من 20 ألف شخص من أربع مناطق وربطت 80 دولة مع سمات محددة.

ويستند التقسيم الفردي للقوة إلى متوسط ​​درجات متساوية في الوزن من خمس سمات قطرية ترتبط بسلطة بلد ما: زعيم، تحالف دولي قوي ومؤثر سياسيا، قوي، مؤثرات سياسية قوية، والقوة العسكرية.

أقوى الدول في المؤشر

ينظر لأمريكا أنها أقوى بلد، بسبب اقتصادها وميزانيتها العسكرية، بعدها روسيا والصين، ثم ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا واليابان، فيما تنفق السعودية نسبة أعلى من أصل ناتجها المحلي على الإنفاق العسكري

الدول المتقدمة في المؤشر

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بأسرع معدلاته خلال العامين المقبلين، فالدول النامية مهيأة للنمو بنحو ضعف المعدل العالمي، والنقلات السعودية الأخيرة تفسر القفزة الكبيرة حيث تتميز بالمرونة والزخم للتغلب على التحديات.

فرنسا

نتاج الدخل المحلي: 2.6 تريليون دولار

عدد السكان: 67.1 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 44,081 دولارا

جنوب أفريقيا

نتاج الدخل المحلي: 349.4 مليار دولار

عدد السكان: 56.7 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 13,573 دولارا

المملكة المتحدة

نتاج الدخل المحلي: 2.6 تريليون دولار

عدد السكان: 66.0 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 44,292 دولارا

ألمانيا

نتاج الدخل المحلي: 3.7 تريليونات دولار

عدد السكان: 82.7 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 50,804 دولارات

المملكة العربية السعودية

نتاج الدخل المحلي: 683.8 مليار دولار

عدد السكان: 32.9مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 54,532 دولارا

الإمارات العربية المتحدة

نتاج الدخل المحلي: 382.6 مليار دولار

عدد السكان: 9.4 ملايين

معدل الناتج المحلي للفرد: 68,646 دولارا

الهند

نتاج الدخل المحلي: 2.6 تريليون دولار

عدد السكان: 1.3 مليار

معدل الناتج المحلي للفرد: 7,194 دولارا

سنغافورة

نتاج الدخل المحلي: 323.9 مليار دولار

عدد السكان: 5.6 ملايين

معدل الناتج المحلي للفرد: 94,105 دولارات

اليابان

نتاج الدخل المحلي: 2.6 تريليون دولار

عدد السكان: 126.8 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 42,942 دولارا

الصين

نتاج الدخل المحلي: 12.2 تريليون دولار

عدد السكان: 1.4 مليار

معدل الناتج المحلي للفرد: 16,696 دولارا

كوريا الجنوبية

نتاج الدخل المحلي: 1.5 تريليون دولار

عدد السكان: 51.5 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 39,548 دولارا

البرازيل

نتاج الدخل المحلي: 2.1 تريليون دولار

عدد السكان: 209.3 ملايين

معدل الناتج المحلي للفرد: 15,637 دولارا

مصر

نتاج الدخل المحلي: 235.4 مليار دولار

عدد السكان: 97.6 مليونا

معدل الناتج المحلي للفرد: 12,698 دولارا

ملف السعودية

ذكر الموقع أن السعودية هي عملاق الشرق الأوسط، حيث تقع الغالبية العظمى من الأراضي والثروات في شبه الجزيرة العربية داخل حدودها. ويشارك الملايين من المسلمين المتدينين من جميع أنحاء العالم في رحلة إلى مكة المكرمة كل عام من أجل الحج، وهي مسقط رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد الإسلام.

عثر على احتياطيات نفطية في الصحاري السعودية بعد تأسيس الدولة مباشرة، مما جعلها بسرعة أكبر مصدر في العالم وجلبت النمو الاقتصادي. ويقدر أن السعودية تقبع على ربع إمدادات العالم من النفط، ولكنها تبحث عن طرق لتنويع وخفض اعتمادها على النفط بسبب ارتفاع معدلات البطالة وقوة عمالة أجنبية كبيرة. ولقد ساعد انضمام المملكة أخيرا إلى منظمة التجارة العالمية على فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي، وهي عضو مؤسس لأوبك وعضو في منظمات دولية أخرى.

المؤشر

تستند تصنيفات أقوى البلدان لعام 2019 إلى دراسة استقصائية طلبت من أكثر من 20 ألف شخص من أربع مناطق وربطت 80 دولة مع سمات محددة.

ويستند التقسيم الفردي للقوة إلى متوسط درجات متساوية في الوزن من خمس سمات قطرية ترتبط بسلطة بلد ما: زعيم، تحالف دولي قوي ومؤثر سياسيا، قوي، مؤثرات سياسية قوية، والقوة العسكرية.

- الترتيب الكلي

- 32 من ضمن 80 دولة

- الترتيب 78 مؤشر المغامرات

الدرجة 0.1

62 مؤشر الجنسية

الدرجة 0.3

30 مؤشر ريادة الأعمال

الدرجة 2.3

60 مؤشر التراثي

الدرجة 1.2

77 مؤشر الانفتاح على الأعمال

الدرجة 1.1

9 مؤشر القوة

الدرجة 5.3