“الشورى”: توصية عدم اشتراط إذن الولي لإنهاء شؤون المرأة لم يُتخذ قرار بشأنها

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، د.محمد المهنا، أن التوصية المقدمة من عضو المجلس د. إقبال درندري، والتي تطالب بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها لم يتخذ المجلس قراراً بشأنها.
وقال في بيان للمجلس اليوم (الأحد) إن مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين . وأكد على تقدير مجلس الشورى للأعضاء جهودهم في تقديم المقترحات وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.
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