أطرف الكاريكاتيرات حول القروض والديون

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يُقبل الكثيرون على الاقتراض من البنوك وشركات التمويل لأسباب مختلفة، غير أن البعض يتعثر في سداد الأقساط المستحقة عليهم وتتراكم عليهم شهراً بعد الآخر، ما يدخلهم في نفق التعثر..، وتطاردهم الديون.
وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع.
عبدالله جابر- مكة
سعود الماضي-الجزيرة
علي الغامدي-المدينة
عبدالرحمن هاجد-الجزيرة
عبدالله المرزوق-الجزيرة
علي الغامدي- المدينة
سعود الماضي-الجزيرة
عبدالله المرزوق- الجزيرة
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