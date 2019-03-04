“HTC” تعود للأسواق بهاتف منافس

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أعلنت شركة “HTC” العالمية عن نيتها العودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف “Desire 12s”.
ويأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض (1440/720) بيكسل، وأبعاد 18:9، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3075 ميللي أمبير، وشرائح “NFC” لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ “micrоUSB”، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
Video Player
أما معالجه فـ “Snapdragon 435″، وذاكرة الوصول العشوائي 3/4 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 32/64 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها عبر بطاقات ذاكرة “micrоSD” بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.
والكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 13 ميغابيكسل، بفتحة عدسة “f / 2.0″، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 13 ميغابيكسل أيضا، أما سعر الجهاز..، فمن المفترض أن يصل إلى نحو 300 دولار.
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