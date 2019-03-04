برنامج حماية أندرويد يعالج مليون تطبيق على بلاي ستور

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أكدت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل أن برنامج الحماية في نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” الذي أطلقته الشركة منذ 5 سنوات، ساعد في إصلاح أكثر من مليون تطبيق في المتجر الرقمي “بلاي ستور”.

وأوضحت جوجل أن هذا البرنامج ساعد أكثر من 300 ألف مطور في إصلاح أكثر من مليون تطبيق حتى الآن. وخلال العام الماضي فقط ساعد البرنامج أكثر من 300 ألف مطور في إصلاح أكثر من 75 ألف تطبيق. ويعني هذا أنه لم يتم طرح أي تطبيقات يمكن أن تسبب مشكلات أمنية للمستخدمين على “جوجل بلاي”.

وذكرت جوجل أن المحافظة على “آمان مستخدمي أندرويد مهم بالنسبة لجوجل..، نحن نعرف أن ضمان أمن أي تطبيق أمر صعب وأن المطورين يمكن أن يرتبكوا أخطاء. نأمل في أن نرى أن هذا البرنامج نما خلال السنوات الماضية وهو ما يساعد المطورين في مختلف أنحاء العالم على تطوير تطبيقات يمكن للمستخدمين أن يثقوا فيها بالفعل”.

وذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن شركة “جوجل” أعلنت في الشهر الماضي أن “بلاي ستور” يفحص أكثر من 50 مليار تطبيق على أجهزة المستخدمين يوميا للعثور على التطبيقات الخبيثة ووقفها.

وخلال 2017 مسح المتجر الرقمي أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من قوائمه. وفي 2018، ارتفع عدد التطبيقات التي رفض المتجر إضافتها لاحتوائها على مشكلات أمنية بنسبة 55% عن الرقم المسجل في 2017.

يذكر أنه عندما يطلب أي مطور تطبيقات إضافة تطبيقه الجديدة “جوجل بلاي”، فإن أعضاء فريق فحص التطبيقات المعروف باسم “برنامج تحسين أمن التطبيقات” لكشف أي ثغرات فيه قبل إضافته” وإذا لم يوجد في التطبيق الجديد أي مشكلات، فإنه تتم إضافته من خلال الاختبارات الطبيعية.

أما إذا كانت هناك مشكلة فإن أعضاء الفريق يبعثون رسالة إلى مطور التطبيق لمساعدته في حل المشكلة.

