تعليم القصيم تعلن توفر وظائف على لائحة المستخدمين وبند الأجور

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور.
واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجاً، وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجاً.
2- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
3- إثبات السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة).
4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) سنة حسب تاريخ الميلاد الهجري.
5- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
7- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
8- ألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
المكاتب الذي ترغب بالتقدم إليه:
1- مكتب بريده.
2- مكتب البدايع.
3- مكتب النبهانية.
4- مكتب رياض الخبراء.
5- مكتب عيون الجواء.
6- مكتب عقلة الصقور.
7- مكتب قصيباء.
8- مكتب الفواره.
9- مكتب الأسياح.
ملاحظة هامة:
– نأمل من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الموقع ولا يلزم مراجعة الإدارة..، وسوف يتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية على ما تم حيال طلبه.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا اليوم الأحد بتاريخ 1440/06/26هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/07/01هـ.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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