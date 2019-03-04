24 وظيفة للسعوديين على بند الوظائف المؤقتة بـ المؤسسة العامة للحبوب

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب توفر 24 وظيفة شاغرة على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة)، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية..، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
الطلبات:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل.
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد. *(لن ينظر في أي طلب لم تستوفَ الوثائق المطلوب إرفاقها).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم غداً الإثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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