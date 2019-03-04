تعليم الطائف تدشن 21 ناديَ حي جديدًا للبنين والبنات

دشّن اليوم، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، 21 نادي حي جديدًا، منها ثمانية أندية للبنين و13 ناديًا للبنات، ليرتفع عدد أندية مدارس أندية الحي إلى 47 ناديًا بتعليم الطائف؛ تخدم أكثر من 50 ألف مستفيد ومستفيدة من أفراد المجتمع، في مقدمتهم طلبة التعليم العام من الجنسين وأسرهم وسكان الحي.

ودشن المدير العام عمل مدارس أندية الحي، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية بنين وبنات، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي وعدد من المشرفين.

وتم تجهيز أندية الحي في مدارس داخل الأحياء، لممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية، وتستهدف الطلبة – بشكل خاص– إضافة إلى باقي أفراد المجتمع، وتسهم في تنمية التفاعل الاجتماعي، وذلك عن طريق استثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع خاصة الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية وصقل المواهب وتعزيز القيم.

وتأتي أهداف أندية الحي، من أجل تنمية الاعتزاز بالدين الإسلامي والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتأكيد المبادئ والقيم الوطنية والاجتماعية لأفراد المجتمع، واستثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمية شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وسكان الحي، وجذب القطاع العام والخاص للاستثمار في أندية الحي عبر «الشراكة المجتمعية»، واستثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء وإقامة أندية مدارس حي في الفترة المسائية.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أن هذه الأندية تشكل إضافة تنموية مميزة للمجتمع، لتحقيق الأهداف المنشودة في تنفيذ البرامج والمجالات المقدّمة في محيطها، مضيفًا أنه تم تغطية جميع المحافظات التابعة لتعليم الطائف بمدارس الحي، وتم تخصيص ناديَيْ حي بنين وبنات لأصحاب الهمم، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى انطلاقتهم القوية في العمل واستثمار الوقت في الأنشطة.