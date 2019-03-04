بلدية بيشة تنفذ مشروعات تنموية بقيمة تجاوزت 84 مليون ريال

تُواصل بلدية محافظة بيشة بمنطقة عسير، أعمالها لتطوير المرافق الخدمية بالمحافظة وفق أعلى المواصفات، بما يشمل تهيئة الشوارع، والأرصفة، وأعمال إنشاء وتطوير الحدائق والساحات في مواقع متفرقة، إضافة إلى إنشاء المركز الحضاري ومبنى البلدية الجديد، ضمن خططها للتطوير وتحسين المرافق العامة بالمحافظة.

وأوضح أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، أن إجمالي قيم عقود مشاريع بلدية بيشة التي تقوم بتنفيذها، بلغت 84,769,250 ريالًا لعدد خمسة مشاريع تخدم مواقع مختلفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية تواصل أعمالها في تنفيذ المشاريع والانتهاء منها وفق الجدول الزمني لها خلال العام الجاري.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات نحو 78%، فيما وصلت نسبة الإنجاز بمشروعي إنشاء المركز الحضاري ورصف الطرق وترميم الأرصفة إلى 95%، بينما جارٍ استلام مشروع مبنى البلدية والذي تم الانتهاء منه مؤخرًا.

وأكد الحميدي أن البلدية قد فرغت من رصف العديد من الطرق والشوارع، وهي تسابق الزمن لإنجاز باقي منظومة المشاريع المتبقية التي ما زالت قيد التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بالعقود، وبمواصفات الجودة المطلوبة بما يسهم في تأهيل المرافق العامة وتطويرها لخدمة سكان محافظة بيشة وزوارها.

وأردف قائلًا، إن بلدية بيشة تقوم بإدارة ومتابعة سير تقدم الأعمال بهذه المشاريع بناءً على قاعدة بيانات دقيقة، وذلك عبر استخدام وتفعيل المنظومة التي تهدف لتحسين عمليات التنفيذ في حدودها التعاقدية وتحقيق أعلى مستويات الجودة للأعمال.

وقال الحميدي، إن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعمل على بذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة من خلال تحسين آليات تنفيذ الأعمال، سواء بتطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات والاستشاريين، أو توفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وشدد على أن الخطط الحالية ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين، وتلافي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ العقود التي أبرمت معهم، لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة.

كما أكد الحميدي ضرورة التقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة واستكمالها؛ وذلك من أجل مواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بكافة مدن ومحافظات منطقة عسير وتلبية كافة احتياجاتها، موجهًا كافة بلديات المنطقة بسرعة الإنجاز والتقيد بالجدول الزمني المعد للمشاريع، مع ضرورة التقيد بجميع المواصفات الفنية في التصميم والتنفيذ.

ونوه الحميدي بأن أمانة عسير وبلدياتها تسير وفق المسار الصحيح، مطالبًا بالمزيد من الجهود، وفقًا لتوجيهات القيادة - أيدها الله - من حيث الرقي والتميز بالخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وانسجامًا مع تطلعات وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، الحريص على تنفيذ توجيهات قيادتنا الحكيمة في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين والتميز والرقي بالخدمات البلدية.