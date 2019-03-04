بالصور.. ختام ناجح لأولى دورات التصوير الجوي في المملكة

أقام معهد الثقافة والفنون للتدريب «ثقف»، دورة تدريبية تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وهي دورة (التصوير الجوي)، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير المنصرم، في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض.

وقدم الدورة المدرب، راشد العقيل؛ حيث بدأها بالحديث عن قوانين وتشريعات التصوير الجوي، وكيفية اختيار الطائرة المناسبة بالاعتماد على المواصفات والمميزات، وبعد ذلك شرع بأهمية تجهيزها وإعدادها قبل إطلاقها في الجو والبدء بالتصوير.

وبعد تجهيز الطائرة وتهيئتها، تحدّث المدرب عن خاصية (Time-laps) وهي التصوير بتقنية التسريع الزمني، حيث تتحرك عناصر الفيديو بسرعة كبيرة، ومن ثمّ انتقل إلى شرح طريقة التحكم في الطائرة عندما تكون محلقة في الأجواء الخارجية، وكيفية الحفاظ على توازنها أثناء التصوير.

وفي اليوم الثاني للدورة، قام المدرب العقيل بإعطاء تدريبات عملية مكثّفة على التصوير الجوي في الأجواء الخارجية، وكانت التجربة شيقة وفريدة، ساعدت المتدربين على فهم آلية التصوير والتطبيق في اللحظة ذاتها، ومع نهاية الدورة تمكّن المتدربون من إتقان مهارة التصوير الجوي بكل سلاسة.

ويعد التصوير الجوّي باستعمال الطائرات، من أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الفنون البصرية، وهو ما دفع بمعهد «ثقّف» لإثراء مجال الثقافة والفنون بهذا النوع من الدورات؛ ليتمكن عشاق التصوير من اكتساب مهارة جديدة ومميزة.