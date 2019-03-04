شركة طيران سعودية تحقق أمنية فتاة بدخول مقصورة الطيار

حققت شركة طيران سعودية، أمنية فتاة بدخول مقصورة الطيار.

حيث نشرت إحدى الفتيات، تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر»، وجَّهتها لثلاث شركات، وقالت فيها: «بمناسبة يوم ميلادي، إحدى أمنياتي أني أدخل مقصورة الطيار، فهل راح تسمحون وتحققونها لي؟».

وردت شركة سكاي برايم السعودية، على الفتاة: «‫عزيزتي وفاء، كل سنة والدنيا بين يديك، يسرنا في سكاي برايم دعوتك لزيارة جناحنا وطائراتنا الخاصة في المعرض السعودي الدولي للطيران #saudiairshow ١٢-١٤ مارس الجاري، وتحقيق أمنيتك بالدخول إلى قمرة القيادة، نرجو منك التواصل من خلال الخاص لتوصيل الدعوة».

وتُعد «‪سكاي برايم» المحرك الرئيس لقطاع الطيران الخاص في السعودية، والمرجعية الأولى لقياس مستوى هذا القطاع وتطوره من خلال السلامة، النوعية، الجودة في الخدمة، وتعدد الخيارات؛ وهو ما جعلها تستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من السوق السعودي الأكبر على مستوى الخليج.

وسوف تشارك الشركة التي تمتلك أسطولًا يُعتبر الأفخم والأضخم من نوعه في المنطقة بثلاث طائرات، هي:(A340-600 إيرباص - A320 إيرباص - G550 قلف ستريم).