السعودية | سفارة المملكة لدى فرنسا توصي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العاصفة التي ستهب على باريس وضواحيها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى فرنسا توصي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العاصفة التي ستهب على باريس وضواحيها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:01 صباحًا, 4 مارس 2019 م المناطق - واس أوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.

ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.

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