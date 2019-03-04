شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل ضحية «صرف الجبيل»: لم نعلم بوجود الحفرة والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي أراد الطفل زكريا ذو العامين ونصف العام، أن يعيش تفاصيل الطفولة البريئة مع رفقائه، بجانب منزله الذي يقع بداخل المجمع السكني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، أصبح ضحية حفرة صرف صحي مكشوفة.

وأكد والده محمد زكريا ديوان، أنه لم يكن على علم بوجود هذه الحفرة المكشوفة، الأمر الذي سيدفعه إلى تغطيتها أو الإبلاغ عنها في الحال من أجل الاحتياط. وأضاف: الابن محمد سقط بداخل الحفرة حينما كان يلهو مع أصدقائه بجانب المنزل. وأكد أن ابنه الذي لم يتجاوز الـ 3 أعوام، توفي بعد محاولات إنقاذه من الدفاع المدني.

وعن كيفية إبلاغه بنبأ وفاة فلذة كبده، أوضح أنه لم يكن متواجدا في المنزل وقت الحادثة التي وقعت في الظهيرة، مشيرا إلى أنه ورده العديد من الاتصالات ولم يكن يستطيع الرد عليها، فيما قام أحد أبنائه بالذهاب إليه وإبلاغه، لينتقل إلى موقع الحادثة بشكل سريع.

وأضاف: وصلت وقد تم انتشال جثمان طفلي، ثم تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي هناك. ولفت إلى أن الصلاة عليه أو تشييع جثمانه لم تحدد بعد، وذلك لعدم انتهاء كافة الإجراءات وتفاصيل التحقيق في الواقعة والمتسبب فيها، من قبل النيابة العامة ووزارة الصحة.

الجدير ذكره، أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدت بإجراء تحقيقات في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسبب.