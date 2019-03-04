شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض برامج «اتحاد البولو» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، واستعرض سموه برامج وخطط الاتحاد السعودي للبولو.

واطلع سموه على فعاليات وبرامج الاتحاد السعودي للبولو في المنطقة الشرقية، مؤكدا سموه على اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكافة الفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وتنمية المواهب لتحقيق الإنجازات ورفع علم المملكة في كافة المحافل، متمنيا سموه للاتحاد ولكافة الأعضاء التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة.