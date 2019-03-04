«المراقبة» يطور قدرات أجهزة الرقابة العليا بالدول العربية

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انطلقت بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بديوان المراقبة العامة أمس، الدورة الأولى من الدورات التدريبية المخصصة لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة النظيرة في الدول العربية الشقيقة بعنوان (الرقابة على الأداء)، وتمتد خمسة أيام. وافتتح الدورة النائب المساعد لشؤون الفروع عثمان بن عبدالرحمن اليحيا، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين، متمنيا لهم الاستفادة مما يقدم فيها من معلومات وأن تحقق الدورة تطلعات الجميع، وأن تزيد من حصيلتهم العلمية والعملية، ومتمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني. وأكد مدير عام التطوير الإداري بالديوان، أهمية هذه الدورات، ودورها في تطوير قدرات المشاركين فيها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية الشقيقة.



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