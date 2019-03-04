شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه المحافظين بسرعة إنجاز معاملات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة -حفظه الله- المحافظين بضرورة متابعة الجوانب التنموية وتقديم مبادرات تساهم في تنمية المحافظة وخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية، مؤكدا سموه على محافظي المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة صباح أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة -حفظه الله- ووكيل الإمارة د. خالد البتال والوكلاء المساعدين ومديري عدد من الجهات الأمنية بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بالحضور وهنأ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمناسبة تعيينه متمنيا لسموه التوفيق في مهام عمله.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف م. مشعل العقيل أنه في بداية الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/1/1439 إلى 30/12/1439، ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1438، كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمن من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضا مع نفس الفترة للعام 1438، ثم تم استعراض مقترحات محافظي المحافظات المتعلقة بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد سموه بجهود الجهات الأمنية مما ساهم في انخفاض القضايا الجنائية بالمنطقة وكذلك أعداد الوفيات والإصابات نتيجة للحوادث المرورية.