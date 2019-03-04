شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مشروعا بـ264 مليون ريال في رأس تنورة والجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن تنفيذ 35 مشروعا برأس تنورة والجبيل بقيمة 264 مليون ريال.

وتفقد الجبير أمس المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في بلديتي محافظة رأس تنورة والجبيل، يرافقه وكيل الأمين للبلديات سعيد شويل، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للمشاريع المهندس زياد السويدان ومدير إدارة خدمة العملاء عبدالرحمن الرشيد.

واستهل زيارته لبلدية محافظة رأس تنورة واجتمع مع رئيس بلدية رأس تنورة وقيادات البلدية والمجلس البلدي وناقش معهم المشاريع التي جرى تنفيذها والجاري تنفيذها، واطلع على احتياجاتهم ومرئياتهم، كما استمع لشرح تفصيلي حول المشاريع التنموية التي نفذتها وتنفذها البلدية في المحافظة، وسير العمل فيها، والإنجازات التي قامت بها البلدية ونسب الإنجاز لكل مشروع، كما قام أثناء الجولة بوضع حجر الأساس لمنتزه العبير والذي يحتوي على ١٣٢ موقف سيارات منها ٨ لذوي الهمم وألعاب أطفال وممشى دائري ومسطحات خضراء وأشجار، كما تفقد معاليه مشروع المركز الحضري لمحافظة رأس تنورة لمتابعة سير العمل، موجها بعلاج بعض الملاحظات، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 70%.

بعدها توجه الجبير إلى بلدية محافظة الجبيل لتفقد عدد من المشاريع التنموية ضمن زيارته التفقدية، واستمع لشرح تفصيلي من خلال عرض مرئي قدمه رئيس بلدية الجبيل عن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة الجبيل والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها، بحضور قيادات البلدية والمجلس البلدي واستمع لمقترحاتهم وآرائهم، كما التقى مع عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، بعدها قام بجولة تفقدية في أنحاء المحافظة لتفقد المشاريع التنموية التي تنفذ في المحافظة، كما قام بجولة أيضا على ضاحية الملك فهد بالجبيل، ووجه بسرعة إنجاز المشاريع والرفع أولا بأول عن سير المشاريع مع الحرص على الجودة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2018م - 2019م، وخطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

يذكر أن عدد المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة رأس تنورة بلغ 11 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت (40،516 مليون ريال).

وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة الجبيل ٢٤ مشروعا بإجمالي 224،029 مليون ريال.