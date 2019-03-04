شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية ترعى مهرجان «مرش» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ترعى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية انطلاقة مهرجان (سوق مرش) الخيري الذي تنظمه جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر الخميس القادم، ويقام المهرجان في حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى التنمية الأسرية حيث تتضافر الجهود الحكومية والخاصة لاستثمار ريع السوق في تأمين مساكن لـ 100 أسرة ترعاها الجمعية.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل عن شكرها الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما غير المحدود، مشيدة برعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذا المهرجان الخيري الذي سيعود ريعه لمساعدة الأسر التي ترعاها الجمعية، وتعمل على تأهيلها بمختلف المجالات الحياتية في أربعة أحياء محدودة الدخل بالخبر، من خلال تأمين مساكن لـ100 أسرة محتاجة.

وأشارت إلى أن مهرجان سوق مرش في نسخته الثانية يتضمن أهدافا رئيسية تتمثل في التنمية الأسرية ودعم الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مشاركتهم بهذا التجمع الخيري، والتعريف بمشاريعهم.

وأوضحت المشرف العام على مهرجان سوق مرش الخيري هند الحايلي أن المهرجان يتضمن فعاليات تثقيفية وترفيهية وصحية واجتماعية، ومسرحا تفاعليا.