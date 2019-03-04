شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1.5 طن «دقيق وخبز» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية غرب الدمام، مؤخرا طنا ونصف الطن من الدقيق والخبز غير الصالح للاستهلاك البشري في معمل مخالف للأنظمة والتعليمات، في أحد المباني تحت الإنشاء، يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية تقوم عليه عمالة مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن البلدية باشرت بلاغا يفيد بوجود معمل مخالف بأحد المباني تحت الإنشاء، حيث تمت مراقبة الموقع من قبل مراقبي الفترة المسائية بالبلدية وبمداهمته تبين وجود معمل مجهز بمخبز نصف آلي يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية تقوم عليه عمالة مخالفة، كما تم ضبط طن ونصف الطن من الدقيق والخبز تظهر عليها علامات التعفن معدة للتوزيع، وإثر ذلك تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة والتي تقدر بطن ونصف الطن وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكد القحطاني أن الجولات الرقابية مستمرة على الفترتين الصباحية والمسائية حرصا على سلامة المستهلكين، مشددا على ضرورة تقيد المنشآت الغذائية بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للالتفات إلى ما يقدم لهم من مواد غذائية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم، حاثا على الإبلاغ عن أي مخالفات صحية، وذلك بالإبلاغ عنها من خلال مركز 940 مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة تضر بالصحة العامة.