شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون ريال للحد من حوادث الطرق بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي لـ«اليوم» عن تخصيص 25 مليون ريال لرفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين التقاطعات وتغيير اللوحات الإرشادية بالمنطقة المركزية في حاضرة الدمام خلال 3 أشهر، إضافة لتركيب شاشات إلكترونية في الحاضرة على بعض الطرق الرئيسية، مبينا أن الوزارة قامت بإصلاح اللوحات الإرشادية والتحذيرية ضمن مشاريع التنفيذ والصيانة بالمنطقة حيث تم تركيب مجموعة جديدة العام الماضي بلغ عددها 2244 لوحة بمساحة بلغت 3790م2 على معظم طرق المنطقة.

» تقليل الحوادث

وأوضح الغامدي أن من أهم الأهداف الإستراتيجية لوزارة النقل تقليل معدلات حوادث الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة النقل، منوها إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف ضمن عدد من المشاريع والمبادرات، مضيفا: إن اللوحات الإرشادية والتحذيرية تمثل عاملا هاما جدا في رفع مستوى السلامة على الطرق وتنبيه سالكي الطرق في حال وجود مواقع تتطلب أخذ الحيطة والحظر كالمنحنيات والمواقع المفترض عدم التجاوز بها وحدود السرعة على الطريق، أو في حال وجود أي مستجدات على الطريق كالتحويلات المرورية، بالإضافة للمعلومات والبيانات التي تحتويها اللوحات الإرشادية وتساهم في مساعدة مرتادي الطرق.

» معالجة الإشكاليات

وتأتي جهود وزارة النقل ضمن خطتها لمعالجة الإشكاليات التي تعترض قائدي المركبات بالطرق السريعة في المنطقة الشرقية نتيجة تلف كثير من اللوحات الإرشادية والتحذيرية، حيث رصد العديد من المواطنين تلفيات بمواقع مختلفة على الطرق تتمثل في تساقط أجزاء من اللوحات لعدم صيانتها المستمرة وتضرر عدد آخر من مخالفات قائدي الشاحنات بالحمولة الزائدة المتجاوزة الحد المسموح به التي تعترض اللوحات وتتسبب في سقوطها مما نتج عنه العديد من الحوادث المرورية، وهو الأمر الذي تمت المطالبة على إثره بتكثيف المتابعة من الدوريات المرورية للشاحنات وإيقاف المخالفين إضافة إلى الصيانة المستمرة من وزارة النقل حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذه اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

وكان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية قد أعلن الأسبوع الماضي عن اعتماد 38 مليون ريال لإصلاح 22 جسرا بالمنطقة وفحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها 332 جسرا من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، ردا على تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأحد جسور ضاحية الدمام تعرض لبعض التصدعات مما يشكل خطرا على مستخدميه، وأوضحت إدارة الفرع وقتها أن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.