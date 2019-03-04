شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتسلم التقرير السنوي للمجلس البلدي والان نبدء بالتفاصيل

تسلم الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، بمكتب سموه بديوان المحافظة، التقرير السنوي للمجلس البلدي بمحافظة الأحساء للعام 2018 وقدمه لسموه رئيس المجلس البلدي د. أحمد البوعلي. وقدم سمو المحافظ الشكر لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة والاهتمام بالمواطن والعمل على تحقيق أهداف المجلس الرقابية والتقريرية، حيث أشاد سموه بالعمل الكبير والمتميز الذي يقوم به المجلس في سبيل تحقيق كل ما يصبو إليه المواطن والمحافظة، مشيرا إلى أن هذا التميز يأتي على مستوى المملكة للمجلس لتحقيق الرؤية المستقبلية.

وفي نهاية الزيارة قدم د. البوعلي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته للمجلس البلدي، مشيرا إلى أن التقرير السنوي يبرز الجهد الجماعي للمجلس البلدي في عام 2018 م.