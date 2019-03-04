شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتسلم التقرير السنوي للمجلس البلدي والان نبدء بالتفاصيل
وفي نهاية الزيارة قدم د. البوعلي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته للمجلس البلدي، مشيرا إلى أن التقرير السنوي يبرز الجهد الجماعي للمجلس البلدي في عام 2018 م.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يتسلم التقرير السنوي للمجلس البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.