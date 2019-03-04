استعلام عن تأشيرة خروج نهائي لعامل وافد موقع المديرية العامة للجوازات

طريقة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي من موقع المديرية العامة للجوازات لعامل وافد، نستعرضها بعد التعرف على إجراءات طلب تأشيرة الخروج النهائي، وكيف يستطيع المقيم الحصول على الخدمة أو الدخول على بوابة مقيم لإصدار التأشيرة أو إلغاؤها، وماهي المحاذير التي قد تكون سبب في عدم تمكنه من استخراج التأشيرة، والعقوبات النظامية وفق قانون الإقامة، التي تطبق على من صدر له تأشيرة خروج نهائي ولم يغادر المملكة خلال مدة سريان التأشيرة، وما هي الخدمات المرتبطة بخدمة تأشيرة الخروج والعودة من خدمات بوابة ابشر الإلكتروني وتدخل ضمن شروط استخراج التأشيرة.

المديرية العامة للجوازات عرضت كافة التفاصيل حول كيفية استخراج تأشيرة خروج نهائي لعامل وافد، حيث يجب على المقيم طالب خدمة تأشيرة الخروج النهائي، التأكد من خلو سجله من تسجيل مخالفات مرورية، من خلال خدمة استعلام عن مخالفات المرور من بوابة أبشر الإلكترونية، بجانب خدمة الاستعلام عن البصمة للتأكد من تسجيلها، والاستعلام عن الإقامة للتعرف على وقت انتهاؤها، ويمكن الدخول على بوابة مقيم الإلكترونية واختصار تلك الخطوات واستخراج تأشيرة خروج نهائي برقم إقامة العامل أو من موقع وزارة الداخلية، وفي جميع الحالات يجب تسليم بطاقة الإقامة في منفذ الجوازات قبل المغادرة ولا يلزم طباعة التأشيرة.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

استصدار تأشيرة خروج نهائي من موقع المديرية العامة للجوازات أو خدمات بوابة مقيم تمر بعدة خطوات، تبدأ يتأكد العامل الوافد أو المقيم من خلو سجله من المخالفات المرورية، قبل مليء بيانات نموذج طلب تأشيرة الخروج النهائي، وعقب الانتهاء من عملية الإصدار، يمكن الدخول على خدمة الاستعلام عن وصول العمالة الوافدة من بوابة أبشر والاستفسار عن حالة التأشيرة، ومن خلال هذا الرابط قدمنا لكم شرح خاص بخدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج من بوابة مقيم .

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البيانات المطلوبة تشمل رقم رخصة الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة، ورقم هوية الكفيل، وحال توفر تلك البيانات يتم الدخول على بوابة أبشر الجوازات ومنها استعلام عن وصول العمالة، وستكون المخرجات متضمنة نوع التأشيرة واسم مطار المغادرة، ومدة سريان التأشيرة والتي تكون في غالبية الحالات تكون المدة 60 يوم، وإلا توقع العقوبات والتي تكون متدرجة من المرة الأولى وحتى تكرار المخالفة للمرة الثاني والثالثة بمضاعفة الغرامة بدءاً من ألف ريال وحتى 3000 ريال في حالة عدم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي خلال مدة سريان التأشيرة، كما سنوضح بالشرح بالتحديثات المقبلة.