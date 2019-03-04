أمير جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة

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جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس مدير عام شرطة منطقة جازان المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري بعد صدور قرار مدير الأمن العام بتعيينه مديراً عاماً لشرطة المنطقة. وقدم أمير جازان التهنئة لمدير شرطة جازان المعين العميد عبدالله الزهيري، راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن. من جانبه، عبر مدير عام شرطة منطقة جازان العميد عبدالله الزهيري عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما استمع إليه من توجيهات في سبيل تحقيق التطلعات.

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس مدير عام شرطة منطقة جازان المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري بعد صدور قرار مدير الأمن العام بتعيينه مديراً عاماً لشرطة المنطقة. وقدم أمير جازان التهنئة لمدير شرطة جازان المعين العميد عبدالله الزهيري، راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن. من جانبه، عبر مدير عام شرطة منطقة جازان العميد عبدالله الزهيري عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما استمع إليه من توجيهات في سبيل تحقيق التطلعات.

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