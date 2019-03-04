شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز للمواطنين بفَرَسان: مطالبكم محل اهتمامي شخصياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) وعد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بتلبية مطالب المواطنين في جزيرة فرسان، مؤكداً أنها تحظى بمتابعته واهتمامه الشخصي، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه أمس بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان، بمشايخ وأهالي المحافظة، واستمع خلال اللقاء لمطالب المواطنين. وفي السياق، تفقد نائب أمير منطقة جازان أمس (الأحد) عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة فرسان واستهل الزيارة بجولة ميدانية اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات البلدية.

وعد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بتلبية مطالب المواطنين في جزيرة فرسان، مؤكداً أنها تحظى بمتابعته واهتمامه الشخصي، موجهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمحافظة فرسان وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه أمس بقاعة الاحتفالات التابعة لبلدية محافظة فرسان، بمشايخ وأهالي المحافظة، واستمع خلال اللقاء لمطالب المواطنين. وفي السياق، تفقد نائب أمير منطقة جازان أمس (الأحد) عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة فرسان واستهل الزيارة بجولة ميدانية اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات البلدية.

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