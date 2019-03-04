أمير القصيم: تنفيذ منتجع للترفيه البيئي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz- أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تنفيذ منتجع تتوافر فيه مقومات الترفيه البيئي كافة تماشياً مع ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود كبيرة في مكافحة التصحر، وسعيها إلى نشر التوعية البيئية وإعادة التوازن البيئي للصحاري، وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال برنامج التحول الوطني في ما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، معتبرا أن البيئة العامل الأساسي في وجود مناخ صحي يساعد على نجاح العوامل الأخرى، والمحافظة على الأشجار المحلية وطريقة إكثارها والاستفادة من هذه المتنزهات للحفاظ على البيئة، وتوفير الحماية البيئية للغطاء النباتي. وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن، وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، والإصحاح البيئي لإيجاد بيئة صحية بكافة روافدها وعناصرها. جاء ذلك خلال رعايته بمكتبه بديوان الإمارة أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أمانة القصيم والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنبات الصحراوية للإصحاح البيئي بوجه عام وتطوير متنزه اليتيمة البيئي جنوب مدينة بريدة بصفة خاصة. ووقع اتفاقية التعاون من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأمير متعب بن فهد بن فيصل، وعن أمانة منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي. أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تنفيذ منتجع تتوافر فيه مقومات الترفيه البيئي كافة تماشياً مع ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود كبيرة في مكافحة التصحر، وسعيها إلى نشر التوعية البيئية وإعادة التوازن البيئي للصحاري، وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال برنامج التحول الوطني في ما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، معتبرا أن البيئة العامل الأساسي في وجود مناخ صحي يساعد على نجاح العوامل الأخرى، والمحافظة على الأشجار المحلية وطريقة إكثارها والاستفادة من هذه المتنزهات للحفاظ على البيئة، وتوفير الحماية البيئية للغطاء النباتي. وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن، وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، والإصحاح البيئي لإيجاد بيئة صحية بكافة روافدها وعناصرها. جاء ذلك خلال رعايته بمكتبه بديوان الإمارة أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أمانة القصيم والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنبات الصحراوية للإصحاح البيئي بوجه عام وتطوير متنزه اليتيمة البيئي جنوب مدينة بريدة بصفة خاصة. ووقع اتفاقية التعاون من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأمير متعب بن فهد بن فيصل، وعن أمانة منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير متنزه اليتيمة جنوب مدينة بريدة بما يؤهله ليكون محمية طبيعية تحت إدارة الأمانة من خلال توثيق قائمة النباتات والأشجار الصحراوية.



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