شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق المملكة تحتفي بـ «يوم الدفاع المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz-

شاركت مناطق المملكة بفعالية، في اليوم العالمي للدفاع المدني، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التي تتناسب مع الحدث، وتساهم في رفع درجة الإدراك لدى المواطنين، والتعامل المثالي مع الحالات الخطرة، وشهدت الفعاليات تكريم أفراد الدفاع المدني على ما يؤدونه من تضحيات في سبيل سلامة المواطن. إذ رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس حفلة افتتاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جازان.

وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني وتجول في أرجاء المعرض، مطلعًا على مشاركة العديد من الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن معروضات مختلفة تتعلق بوسائل الأمن والسلامة. ثم افتتح أمير منطقة جازان فعاليات الحملة التوعوية بعنوان «كاشف الدخان لك أمان» التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني بهدف نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة. من جهته، شكر المدير العام للدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس أمير منطقة جازان على رعايته وافتتاحه فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، مثنيًا على ما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، وحرصه على الوقوف مع الدفاع المدني لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم في توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة.

وفي سياق متصل، اطلع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على نماذج من آليات ومعدات وتجهيزات الدفاع المدني التي تستخدم في الحوادث المختلفة، إلى جانب العديد من العروض لمهارات الإنقاذ والتدخل السريع التي يطبقها رجال الدفاع المدني. جاء ذلك خلال رعايته فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني 2019» بمنطقة عسير تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» وذلك في مركز تدريب الدفاع المدني بالمحالة بأبها. وشرّف الأمير تركي بن طلال الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة. وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي أن مشاركة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ومثيلاتها من مديريات الدفاع المدني في المناطق الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم، يأتي للتأكيد على أهمية تعزيز إجراءات سلامة الأطفال وتوعية الأسرة بأهمية الانتباه لهم وتوجيههم نحو التعامل الآمن في المنزل أو المدرسة والأماكن العامة وتعويدهم على اتباع تعليمات ومتطلبات السلامة في كافة المواقع التي يتواجدون بها, مضيفًا أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تسعى لترسيخ مفاهيم السلامة لدى الأسرة وما يتبعها من حزم توعوية ينادي بها جهاز الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الشراكة المجتمعية.

Advertisements

وفي نطاق متصل، افتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، واطلع على المعرض المصاحب الذي تضمن نماذج من الفعاليات التي ستنفذ بجميع مدن ومحافظات المنطقة والموجهة لمختلف شرائح المجتمع، خصوصًا للأطفال تطبيقًا لشعار هذا العام.

وأطلق أمير القصيم الحملة التعريفية لكاشف الدخان التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني بالقصيم بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني للدعوة لأهمية تركيب أجهزة كاشف الدخان بالمنازل بهدف الحد من الحرائق وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما كرم الجهات المشاركة.

فيما أبان مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالرحمن الصالح أن رعاية الأمير فيصل بن مشعل تأتي تجسيدا لما يلقاه هذا القطاع المهم من رعاية واهتمام منه على سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، وحرصه على توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع، داعيا المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.