شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باريس تحذر السعوديين من عاصفة شديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (باريس) أوصت سفارة المملكة العربية أوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء. ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.



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