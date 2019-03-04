برنامج الدعم السكني للعسكريين | هنا تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين وقيمة القرض الحسن وفقاً للرتبة...

تفاصيل برنامج الدعم السكني للعسكريين، أعلنت اليوم وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل برنامج الإسكان والدعم المقدم للعسكريين الذين لديهم الرغبة في امتلاك المسكن الأول لهم، ويأتي ذلك من ضمن الخطط المنصوص عليها في برنامج رؤية المملكة 2030، وأكدت الداخلية السعودية على أنه لا مجال لوجود صعوبات أو شروط أو تحديات تعرقل العسكريين في الحصول على مسكنهم الأول عبر برنامج الإسكان للعسكريين، وعبر موقعنا عرب فور نيوز سنقوم بتوضيح كافة تفاصيل برنامج الدعم السكني للعسكريين.

برنامج الدعم السكني للعسكريين

عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “توتير”، نشر وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو أوضحت من خلالها شروط وتفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.

شروط التقديم في برنامج الإسكان للعسكريين

الرتبة العسكرية يجب أن تكون “جندي، جندي أول، رائد، مقدم”.

يجب أن لا يزيد الراتب الأساسي للمتقدم عن 14 ألف ريال.

وأوضحت الداخلية السعودية بأنه في حال توافر شرطين السابقين، فالمتقدم يستحق قرضاً عقارياً مدعوماً حتى مبلغ 500 ألف ريال بدون فوائد، ويضاف إلى ذلك 140000 ريال قرض حسن إضافي، وهو ما يجعل القرض الحسن للعسكريين المقدمين في برنامج الإسكان يصل إلى 640000 ريال سعودي.

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وفي حال كون الرتبة “عقيد” إلى “فريق” ف برنامج الإسكان للعسكريين يدعم تلك الفئة ب 35% حسب الراتب، ووفقاً لعدد أفراد الأسرة، وفيما يخص القرض ال500 ألف ريال والقرض الإضافي المحدد ب140 ألف فهي لهم أيضاً قرض حسن بدون فوائد.

الفئات المستفيدة من دعم الإسكان للعسكريين

أوضحت وزارة الإسكان السعودية الفئات التي يشملها برنامج دعم العسكريين السكني: