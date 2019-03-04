، بالصور.. وكيل إمارة الرياض يفتتح فعاليات "المدني" بمناسبة اليوم العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الراجح: سلامة الأطفال تتطلب شراكة مجتمعية وهي غاية ومقصد لأجهزة الحماية

نيابة عن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رعى وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أمس الفعاليات التي أقامتها المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وذلك بمجمع الرياض بارك.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد الراجح، أن دول العالم وهي تحتفي بهذا اليوم الذي يصادف الأول من مارس من كل عام، لتستشعر قاطبة أهمية السلامة وتوعية المجتمعات بضرورة الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية، مشيرًا إلى أن توجيه الجوانب الوقائية إلى فئة الأطفال في هذا العام، يأتي تعزيزًا لدور الدفاع المدني وأجهزة الحماية المدنية في نشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع عامة، ولاسيما أن الإحصائيات تشير إلى تعرض الأطفال أكثر من غيرهم لأنواع المخاطر.

وأكد أن سلامة الأطفال غاية ومقصد لجميع أجهزة الحماية المدنية، بيد أن سلامتهم تتطلب شراكة مجتمعية، الأمر الذي يستوجب من الجميع الاهتمام بسلامتهم وتوفير إجراءات السلامة في أماكن وجودهم، وترشيد هذا المفهوم بين الجميع.

وبيّن مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، جاء بناء على توجيه سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لاستثمار هذه المناسبة لنشر ثقافة السلامة، وتعزيز دور المؤسسات والأفراد، في دعم جهود الدفاع المدني، لأداء مهامه الإنسانية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، منوهًا بالدعم الذي يحظى به الدفاع المدني من القيادة الرشيدة من خلال برامج بناءة، ومتطورة تُعنى بتطوير القوى العاملة، وتحديث الآليات والخطط، والاستعداد والتهيؤ، وإجراءات السلامة الوقائية حتى أصبح هذا الجهاز ملاذ ثقة للمستفيدين، ومجال فخر للعاملين.

وقال اللواء الراجح : "إن الدفاع المدني أعد خططًا تواكب رؤية المملكة 2030، ومن ذلك الاهتمام بجانب التطوع، وتطوير قدرات المتطوعين، وتنظيم إجراءات مشاركاتهم".

وأعدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض حزمة من الفعاليات التوعوية ومعرضًا مصاحبًا عن وسائل السلامة، فيما دشن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو حملة كاشف الدخان.

وكرّم الدكتور فيصل السديري، والفريق العمرو، الجهات المشاركة في المعرض، إلى جانب تكريم بعض الشخصيات.

إثر ذلك قام وكيل إمارة منطقة الرياض، والحضور بجولة في المعرض المصاحب.

يُذكر أنّ فعاليات معرض الدفاع المدني بالرياض تستمر حتى يوم الخميس القادم.

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