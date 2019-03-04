، محافظ الداير يواسي أسرة "مقتولة بيش" ويحتضن ابنَيْها ،

محمد بن مسعود - الدمام - في محاولة للتخفيف عنهما بعد الذي شاهداه من منظر مرعب

قدم نايف بن ناصر بن لبدة، محافظ ‎الداير، خالص عزائه ومواساته للأسرة المكلومة التي فُجعت بمقتل ابنتها قبل أيام على يد زوجها في محافظة ‎بيش بمنطقة ‎جازان؛ وذلك تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة جازان ونائبه.

و‏في لفتة إنسانية التقى "ابن لبدة" ابنَيْ المقتولة اللذين كانا برفقة والديهما، وشاهدا الحادثة؛ إذ استقبلهما "ابن لبدة" بتقبيلهما، واحتضانهما، وملاعبتهما، ومحاولة التخفيف عنهما بعد الذي شاهداه من مشهد مرعب.

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان قد أعلن تشكيل لجنة لدراسة الحالة النفسية للطفلَيْن بعد مشاهدتهما جريمة مقتل والدتهما على يد والدهما بطريقة بشعة.