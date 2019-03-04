، رئيس مركز النقيع يكرم أفراد الضبط الأمني بـ"جمعور" لإنجازاتهم الأمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مثمناً ما يقومون به من جهود ومشيداً بنجاحاتهم في الفترة الأخيرة

استقبل رئيس مركز النقيع بشمال بيشة؛ أحمد علي عسيري هذا اليوم في مكتبه، رئيس مركز الضبط الأمني بجمعور الرقيب أول فايز العتيبي وأفراد المركز، لتكريمهم نظراً للإنجازات الأمنية التي حققها المركز.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مركز النقيع بأفراد الأمن بمركز الضبط الأمني بجمعور على طريق بيشة- رنية، مثمناً ما يقومون به من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني، ومشيداً في الوقت ذاته بما حققه أفراد المركز من نجاحات وإنجازات في الفترة الأخيرة.

وكان أفراد الضبط الأمني بجمعور قد أحبطوا خلال الفترة القريبة الماضية، تهريب 388 حزمة قات كانت مخبأة في كراتين بسيارة نقل مواد غذائية وبضائع والقبض على مهربين للقات كانوا على سيارة نقل أسماك، إضافة لإحباط سيارة من نوع "دينا" محملة بتنباك ومواد مجهولة، وثماني مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.