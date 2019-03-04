، وفاة "الربيعان" وكيل إمارة الطائف سابقاً.. ونشطاء "تويتر" ينعونه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - فقدت يوم أمس الأحد محافظة الطائف أحد مسؤوليها السابقين؛ عبدالله بن ماضي الربيعان- رحمه الله - وكيل إمارة الطائف لمدة تزيد على الثلاثين عاماً قضاها في عمل الخير وإصلاح ذات البين، وخدمة الدين والوطن.
حيث سيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في جامع الرويس بجدة، والدفن بمقبرة الرويس، والعزاء في المقبرة فقط.
ونعى نشطاء "تويتر" الفقيد، كما نعاه محافظ ميسان عبدالله حسن الفيفي، عبر حسابه بـ"تويتر"، وقال إنه من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة الطائف؛ وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، وكان يمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية.
وفاة "الربيعان" وكيل إمارة الطائف سابقاً.. ونشطاء "تويتر" ينعونهسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-04
فقدت يوم أمس الأحد محافظة الطائف أحد مسؤوليها السابقين؛ عبدالله بن ماضي الربيعان- رحمه الله - وكيل إمارة الطائف لمدة تزيد على الثلاثين عاماً قضاها في عمل الخير وإصلاح ذات البين، وخدمة الدين والوطن.
حيث سيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في جامع الرويس بجدة، والدفن بمقبرة الرويس، والعزاء في المقبرة فقط.
ونعى نشطاء "تويتر" الفقيد، كما نعاه محافظ ميسان عبدالله حسن الفيفي، عبر حسابه بـ"تويتر"، وقال إنه من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة الطائف؛ وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، وكان يمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
12:51 AM
فقدت يوم أمس الأحد محافظة الطائف أحد مسؤوليها السابقين؛ عبدالله بن ماضي الربيعان- رحمه الله - وكيل إمارة الطائف لمدة تزيد على الثلاثين عاماً قضاها في عمل الخير وإصلاح ذات البين، وخدمة الدين والوطن.
حيث سيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في جامع الرويس بجدة، والدفن بمقبرة الرويس، والعزاء في المقبرة فقط.
ونعى نشطاء "تويتر" الفقيد، كما نعاه محافظ ميسان عبدالله حسن الفيفي، عبر حسابه بـ"تويتر"، وقال إنه من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة الطائف؛ وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، وكان يمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية.
، وفاة "الربيعان" وكيل إمارة الطائف سابقاً.. ونشطاء "تويتر" ينعونه ،
المصدر : الخليج 365
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