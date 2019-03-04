، محافظ العرضيات يدشن فعاليات الدفاع المدني بحضور عددٍ من المسؤولين ،

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رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، فعاليات إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وقام بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للاحتفال.
كما افتتح المحافظ معرض الدفاع المدني وتجول فيه وقام بتدشين حملة "كاشف الدخان لنا أمان"، التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.
وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري بهذه المناسبة التي أثنى فيها على الجهات المشاركة والراعية للاحتفال.
وستستمر الفعاليات حتى نهاية الأسبوع الجاري وخصصت الفترات الصباحية لاستقبال زوار المعرض من طلاب وطالبات المدارس، وأما الفترة المسائية تحتوي على فعاليات مسرحية ومحاضرات توعوية ومسابقات ثقافية.
محافظ العرضيات يدشن فعاليات الدفاع المدني بحضور عددٍ من المسؤولينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، فعاليات إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وقام بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للاحتفال.
كما افتتح المحافظ معرض الدفاع المدني وتجول فيه وقام بتدشين حملة "كاشف الدخان لنا أمان"، التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.
وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري بهذه المناسبة التي أثنى فيها على الجهات المشاركة والراعية للاحتفال.
وستستمر الفعاليات حتى نهاية الأسبوع الجاري وخصصت الفترات الصباحية لاستقبال زوار المعرض من طلاب وطالبات المدارس، وأما الفترة المسائية تحتوي على فعاليات مسرحية ومحاضرات توعوية ومسابقات ثقافية.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
12:49 AM
بمناسبة "اليوم العالمي".. وكرَّم الجهات المشاركة والداعمة للاحتفال
رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، فعاليات إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وقام بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للاحتفال.
كما افتتح المحافظ معرض الدفاع المدني وتجول فيه وقام بتدشين حملة "كاشف الدخان لنا أمان"، التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع المدني بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.
وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري بهذه المناسبة التي أثنى فيها على الجهات المشاركة والراعية للاحتفال.
وستستمر الفعاليات حتى نهاية الأسبوع الجاري وخصصت الفترات الصباحية لاستقبال زوار المعرض من طلاب وطالبات المدارس، وأما الفترة المسائية تحتوي على فعاليات مسرحية ومحاضرات توعوية ومسابقات ثقافية.
، محافظ العرضيات يدشن فعاليات الدفاع المدني بحضور عددٍ من المسؤولين ،
المصدر : الخليج 365
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