، محافظ "رياض الخبراء" يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وبمشاركة جهات عدة

افتتح محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.

شاركت بالمعرض عدة جهات حكومية وأهلية، ومنها مكتب التعليم وإدارة الأحوال المدنية وإدارة مكافحة المخدرات بالرس وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برياض الخبراء، والمستشفى العام والقطاع الصحي بمحافظة رياض الخبراء، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمكتبة العامة، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبلدية محافظة رياض الخبراء، ومكتب الزراعة، ومعرض للمحافظة بالإضافة لمعرض للدفاع المدني. كما شاركت بعض من المؤسسات الخاصة المتخصصة بوسائل السلامة.

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