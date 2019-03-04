، محافظ "رياض الخبراء" يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني ،

- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
افتتح محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.
شاركت بالمعرض عدة جهات حكومية وأهلية، ومنها مكتب التعليم وإدارة الأحوال المدنية وإدارة مكافحة المخدرات بالرس وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برياض الخبراء، والمستشفى العام والقطاع الصحي بمحافظة رياض الخبراء، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمكتبة العامة، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبلدية محافظة رياض الخبراء، ومكتب الزراعة، ومعرض للمحافظة بالإضافة لمعرض للدفاع المدني. كما شاركت بعض من المؤسسات الخاصة المتخصصة بوسائل السلامة.
محافظ "رياض الخبراء" يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
افتتح محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.
شاركت بالمعرض عدة جهات حكومية وأهلية، ومنها مكتب التعليم وإدارة الأحوال المدنية وإدارة مكافحة المخدرات بالرس وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برياض الخبراء، والمستشفى العام والقطاع الصحي بمحافظة رياض الخبراء، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمكتبة العامة، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبلدية محافظة رياض الخبراء، ومكتب الزراعة، ومعرض للمحافظة بالإضافة لمعرض للدفاع المدني. كما شاركت بعض من المؤسسات الخاصة المتخصصة بوسائل السلامة.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
12:45 AM
تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وبمشاركة جهات عدة
افتتح محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أمس معرض اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، والمقام بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.
شاركت بالمعرض عدة جهات حكومية وأهلية، ومنها مكتب التعليم وإدارة الأحوال المدنية وإدارة مكافحة المخدرات بالرس وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برياض الخبراء، والمستشفى العام والقطاع الصحي بمحافظة رياض الخبراء، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمكتبة العامة، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبلدية محافظة رياض الخبراء، ومكتب الزراعة، ومعرض للمحافظة بالإضافة لمعرض للدفاع المدني. كما شاركت بعض من المؤسسات الخاصة المتخصصة بوسائل السلامة.
، محافظ "رياض الخبراء" يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ "رياض الخبراء" يفتتح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.