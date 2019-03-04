شاهد: وثائق تاريخية.. تبرع الملك سعود بمبلغ 100 ألف دينار أردني لإصلاح المسجد الأقصى من التصدع‎ عام...

كشفت وثائق عن جزء من مساهمات وتبرعات قدمتها المملكة عام 1384هـ، إبان حكم الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، للمساعدة في إصلاح وترميم المسجد الأقصى بالقدس الشريف من التصدع، الذي أصابه من قنابل اليهود خلال حرب فلسطين.

وأوضحت الوثائق الرسمية الإشارة إلى مذكرة القنصلية السعودية بالقدس، عن وجود عجز في ميزانية ترميم وإصلاح المسجد الأقصى، فصدر أمر رئيس مجلس الوزراء السعودي بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمواصلات والخارجية لمعرفة النواقص التي يحتاجها المسجد الأقصى. وعرضت الوثائق نسخة من برقية من الملك سعود أنه بناء على ما عرضه الوفد المنتدب لجمع الإعانات لإصلاح المسجد الأقصى، “فقد أبلغنا الوفد بتبرعنا بمائة ألف دينار أردني، لهذا المشروع”، وأمر بتحويل المبلغ حالا للمفوضية السعودية في عمّان لتسليمه للجهة المختصة من أجل إصلاح الحرم.