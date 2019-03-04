شاهد: “التخصصات الصحية” تطلق الحملة التوعوية “ممارس بلس” وهذه تفاصيلها

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحملة التوعوية والتعريفية للمنصة الإلكترونية الموحدة “ممارس بلس”، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين الإلكترونية دون الحاجة للقدوم إلى مقر الهيئة. وفي هذا الصدد، أوضح نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان في كلمة له خلال المناسبة، أن منصة “ممارس بلس” تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتأكيداً لإستراتيجية الهيئة التي تتمحور حول رعاية العميل، وتحقيق تجربة متميزة للعميل، وذلك من خلال تحقيق الحوكمة الإلكترونية، وتحقيق مبدأ الريادة في تقنية المعلومات.

وأشار إلى أن التحول الرقمي من أهم المبادرات ومحاور التغيير التي تقودها “الهيئة”، والتي تهدف إلى الأتمتة الفعالة والمتكاملة لكافة أعمال الهيئة، وذلك لتحقيق بيئة عمل أفضل من خلال الانسيابية في إجراءات العمل والتفاعل المتبادل بين الأنظمة الداخلية والخارجية، والتواصل والربط مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، وجمع البيانات المهمة من مصادرها وتقديمها بطريقة دقيقة وإبداعية للمستفيدين من داخل الهيئة وخارجها واستخدام هـذه البيانات في رفع مستوى الخدمة وصناعة القرار داخل الهيئة وخارجها، ويعد ممارس بلس أحد أهم الخطوات الأساسية والرئيسية في التحول الرقمي.

يذكر أنه يمكن للممارسين الصحيين من داخل وخارج المملكة الدخول على منصة ممارس بلس عبر الرابط https://portal.scfhs.org.sa/، ، والمتوافقة مع كافة أنظمة متصفحات الإنترنت لأجهزة الحاسب أو الأجهزة الذكية، والتقديم على كافة الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية متكاملة. من جهته، قدم المدير التنفيذي للابتكار والتقنية محمد الثنيان، عرضاً تعريفياً لمميزات النظام الإلكتروني ممارس بلس وما يقدمه من خدمات للممارسين الصحيين. وشهد الحفل تكريم موظفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذين عملوا على تنفيذ المنصة الإلكترونية “ممارس بلس”