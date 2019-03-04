شركة طيران سعودية تحقق أمنية فتاة نشرتها في “تويتر”

وعدت شركة سكاي برايم للطيران الخاص بتحقيق أمنية فتاة، نشرتها عبر حسابها في “تويتر”. وكانت الفتاة قد بعثت تغريدة لثلاث من شركات الطيران قائلة فيها: “بمناسبة يوم ميلادي، إحدى أمنياتي أني أدخل مقصورة الطيار، فهل راح تسمحون وتحققونها لي؟”.

شركة سكاي برايم السعودية ردت على الفتاة بتغريدة قالت فيها: “‏‫عزيزتي وفاء، كل سنة والدنيا بين يديك. يسرنا في سكاي برايم دعوتك لزيارة جناحنا وطائراتنا الخاصة في المعرض السعودي الدولي للطيران #saudiairshow ١٢-١٤ مارس الجاري، وتحقيق أمنيتك بالدخول إلى قمرة القيادة. نرجو منك التواصل من خلال الخاص لتوصيل الدعوة”. ‏ُيُشار إلى أن ‪سكاي برايم تعتبر المحرك الرئيس لقطاع الطيران الخاص في السعودية، والمرجعية الأولى لقياس مستوى هذا القطاع وتطوره من خلال السلامة، النوعية، الجودة في الخدمة وتعدد الخيارات؛ وهو ما جعلها تستحوذ على أكثر من ٧٠ ٪ من السوق السعودي الأكبر على مستوى الخليج. وسوف تشارك الشركة التي تمتلك أسطولاً يُعتبر الأفخم والأضخم من نوعه في المنطقة بثلاث طائرات، هي:

A340-600 إيرباص

A320 إيرباص

G550 قلف ستريم