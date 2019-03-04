مشعل بن ماجد يكرّم 224 طالبًا متفوقًا بتعليم جدة

يرعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجدة، لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1438- 1439، وعددهم 224 طالبًا، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز.

وعبّر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، عبدالله بن أحمد الثقفي، عن شكره وتقديره لمحافظ جدة؛ على رعايته الكريمة ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، مؤكدًا أن رعايته وتكريمه لأبنائه الأوائل هو المحفز الأكبر لمواصلة تميزهم.

وأشار إلى أن تكريم هذه النخبة من الطلاب المتفوقين يأتي تتويجًا للعمل الجاد والجهد المبذول من الجميع، مثمنًا جهود معلميهم ومدارسهم وأولياء أمورهم، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، ومؤكدًا أن المجتمع شريك حقيقي في بلوغ التفوق من خلال تفاعله المثمر المتمثل في تحقيق الأهداف التربوية.

وتهتم الإدارة العامة للتعليم بجدة بالموهوبين، ففي وقت سابق تم توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، لرعاية الطلبة الموهوبين ضمن برنامج الشراكة مع المدارس.

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وتعمل «موهبة»، وفق الاتفاقية، على تطبيق برنامج الشراكة مع مدارس الفيصلية للموهوبين في جدة ومدارس موهوبات جدة، وتقدم معايير ومحتوى متقدم لمناهج موهبة الإثرائية، وتزود معلمي الموهوبين بأدلة المعلم الخاصة بهذه المناهج والأدلة الإرشادية، كما تسهم في التطوير المهني للمعلمين والمديرين.



ويعد برنامج الشراكة مع المدارس أحد برامج «موهبة» الرئيسة، وبلغ عدد طلابه خلال العام الدراسي الحالي 1439 – 1440 هـ، من الصف الأول المتوسط إلى الصف الثالث الثانوي 2250 طالبًا وطالبة، موزعين على 77 مدرسة من مدارس الشراكة في ثماني مناطق.

ووصل عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقته عام 2012م وحتى عام 2017م 1389 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «موهبة ستم» الذي يستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 1870 طالبًا وطالبة، يتلقون تعليمهم في 14 مركزًا للتعلم.



