متحدث «الشورى» يوضح مصير توصية خاصة بـ«عدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر»

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، عدم اتخاذ قرار بشأن التوصية المقدمة من عضو المجلس، الدكتورة إقبال درندري، التي تُطالب بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لمجلس الشورى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار المهنا، إلى أنها توصية إضافية، درستها اللجنة المعنية، وستقدِّم رأيها للمجلس، موضحًا أن مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة؛ للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين .

وأكد المتحدث باسم الشورى، تقدير المجلس لجهود الأعضاء، في تقديم المقترحات وفق المادة 23، أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.